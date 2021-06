Internetkrant Derk Sauer nieuwste slachtoffer van Russische repressie

De toenemende repressie van alles wat in Rusland oppositie of onafhankelijk is heeft een nieuw slachtoffer geëist: VTimes , een site voor onderzoeksjournalistiek, die sluit op 12 juni.

VTimes zag pas vorige zomer het levenslicht, maar moet nu al noodgedwongen zijn werkzaamheden staken. Drie weken geleden verklaarde het Russische ministerie van Justitie dat de Nederlandse stichting ‘2 oktober’ - de eigenaar van de website met mediaondernemer Derk Sauer als voorzitter - tot ‘buitenlands agent’. In gewone taal: een verdachte organisatie die banden heeft met het buitenland.

Het predicaat gold tot voor kort alleen voor hulpclubs. Maar sinds begin dit jaar krijgen ook Russischtalige media het opgeplakt. In april gaf het ministerie ook de populaire nieuwssite Meduza.io, grotendeels opererend vanuit Letland, hetzelfde stempel. De hoofdredactie vocht dat vonnis tevergeefs aan: vrijdag gaf de rechter aan het te handhaven.

Wie tot buitenlands agent wordt verklaard, moet tot in den treuren zijn inkomsten overleggen aan het ministerie van Justitie en valt aan eindeloze bureaucratie ten prooi. Bovendien moeten de getroffen media bij elk artikel aangeven dat het afkomstig is van een buitenlands agent. Daardoor raken ze ‘besmet’, want iedereen die in contact treedt met een buitenlands agent is ook verdacht. Het gevolg is dat adverteerders het collectief laten afweten en gesprekspartners van de betroffen media bang zijn met de journalisten te praten.

Ongecontroleerde media van hoge kwaliteit

Volgens Aleksandr Goebski, een van de oprichters van VTimes, werd het daardoor onmogelijk verder te werken, zei hij donderdag in een interview met Meduza. ,,Er was een variant om ons in Rusland te laten registreren (VTimes staat nu in Nederland ingeschreven, red.) en de merknaam te wijzigen. Maar de naam zou besmet blijven’’, aldus Goebski. Mocht VTimes toch verder gaan, dan riskeren de journalisten gevangenisstraf, zegt hij.

Tegenover Meduza beschrijft Goebski hoe Kafkaësk een dergelijk proces verloopt. Volgens hem hoeft het ministerie van Justitie het bewijs, dat een medium bijvoorbeeld geld of advies uit het buitenland krijgt, niet aan de rechter te tonen. ,,De rechter zegt dan: we geloven het ministerie en niet u. Want u bent een buitenlandse agent.’’

Goebski benadrukt dat VTimes geen oppositie-uitgave is en dat het alleen maar objectieve, onafhankelijke journalistiek wil bedrijven. Met de advertentie-inkomsten was het na bijna een jaar dik in orde. ,,We hadden zelfs reclamecontracten met staatsbedrijven’’, zegt de journalist. Volgens Goebski zit de Russische overheid helemaal niet te wachten op ‘ongecontroleerde media van hoge kwaliteit’. ,,Dit is verschrikkelijk voor het land als geheel en ook voor de autoriteiten zelf’’, verklaart hij tegen Meduza. ,,De overheid heeft drie kanalen voor feedback: een onafhankelijke rechterlijke macht, vrije verkiezingen en onafhankelijke media. Alle drie zijn nu vernietigd.’’

De oprichting van VTimes kwam vorig jaar tot stand, nadat de hoofdredacteur van de zakenkrant Vedomosti (ook mede-opgericht door Derk Sauer) werd vervangen door een aan het Kremlin loyale opvolger. De vrijwel voltallige redactie verliet de krant krant destijds uit protest en een deel van de journalisten richtte VTimes op.

