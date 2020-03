Intrigerend en zeldzaam inkijkje, ook voor niet-liefhebbers van Formule 1

Vooropgesteld: je hoeft niet van Formule 1 te houden om deze tiendelige serie, nu toe aan zijn tweede seizoen, te waarderen. Drive to Survive zit een jaar lang in het hart van de F1. In het eerste seizoen was dat het racejaar 2018, nu dus 2019, waarbij alle tien teams toegang geven aan de cameraploeg van Netflix.



De kijker kruipt in de haarvaten van steeds een ander team. De overeenkomst: overal is de spanning en de stress voelbaar. De fascinerendste verhalen liggen niet eens bij topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull. Smullen is het bij Team Haas, waar de woeste teambaas Günther Steiner het ene moment zijn coureurs Grosjean en Magnussen uitmaakt voor idioten en het volgende moment besmuikt koffie drinkt met directeur Gene Haas die over het geld gaat en sterk overweegt zijn steun in te trekken. Zo ontevreden is hij over de tegenvallende resultaten.