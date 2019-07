Iraanse staatstelevisie geeft beelden vrij van inbeslagname Brits schip in Straat van Hormuz

update/videoDe Iraanse staatstelevisie heeft beelden van de Iraanse Revolutionaire Garde vrijgegeven waarop te zien is hoe gisteren de Britse olietanker Stena Impero werd geënterd in de Straat van Hormuz. In het korte filmpje, waarvan de authenticiteit nog niet is bevestigd, is te zien hoe gemaskerde mannen met machinegeweren zich uit een helikopter op het schip laten zakken.

De inbeslagname van de Impero is scherp veroordeeld door de Britse regering. Ook Nederland is uiterst bezorgd over de actie van de Iraanse Revolutionaire Garde. De vrije en ongehinderde doorvaart van schepen is van groot belang, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. ,,Het is zaak dat Iran het schip en de bemanning snel vrijlaat. Nederland is solidair met de Britten”, benadrukt het ministerie in een korte verklaring.

De door Iran in beslag genomen tanker Stena Impero was vrijdag betrokken bij een ongeluk met een vissersboot en negeerde hulpverzoeken, meldt het Iraanse persbureau Fars vandaag . Volgens de Britse rederij Stena Bulk hield de tanker zich aan alle regels. De Zweedse eigenaar van het schip verklaarde dat de Stena Impero ‘was benaderd door kleine vaartuigen zonder nadere kenmerken en een helikopter terwijl het schip in internationale wateren door de Straat van Hormuz voer’. De spanningen rond de zeearm, waar dagelijks eenvijfde van de wereldwijde oliehandel doorheen vaart, lopen in hoog tempo op.

De tanker en zijn 23-koppige bemanning liggen momenteel in de haven van Bandar Abbas en blijven daar tot het onderzoek is afgerond, aldus Fars. ,,Het schip was betrokken bij een ongeluk met een Iraanse vissersboot. Toen de vissersboot een noodsignaal uitzond, werd dat door het Britse schip genegeerd”, zei Allahmorad Afifipour namens de havenautoriteiten tegen Fars. Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde werd de Stena Impero geëscorteerd door een Britse marineschip. De bemanning van de oorlogsbodem zou, aldus de garde, hebben geprobeerd de inbeslagname te verhinderen maar de Iraanse militairen zagen toch kans de tanker mee te nemen.

De regering in Londen heeft de inbeslagname ‘volstrekt onacceptabel‘ genoemd. Minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt zei dat er ‘consequenties’ zullen volgens als Iran het schip niet laat gaan. Hij overweegt geen militaire opties. Hunt benadrukt dat er hoe dan ook vrije zeevaart moet blijven in de Perzische Golf en dat alle schepen er veilig moeten kunnen varen. ,,Ik ben zeer bezorgd door het inbeslagnemen van schepen door de Iraanse autoriteiten’, aldus Hunt. Hij heeft vandaag met zijn Iraanse collega gesproken en zijn ‘extreme teleurstelling’ uitgesproken. De zaakgelastigde van Iran in Londen is op het matje geroepen van het Britse buitenlandministerie.

De tanker Stena Impero voer in de wateren van Oman toen het door Iran werd tegengehouden en in beslag genomen. Dat heeft de Britse minister van Defensie Penny Mordaunt gezegd tegen Britse media. Tegen Sky News verklaarde Mordaunt vandaag dat het om een ‘vijandige daad’ ging.

Tweede schip

Na het stoppen van de Stena Impero door Iran moest nog een ander schip de koers verleggen. Het ging om de Mesdar: een schip dat onder Liberiaanse vlag vaart maar eigendom is van de Britse rederij Norbulk Shipping. Na enkele uren liet de reder weten dat het schip gewapende Iraniërs aan boord had gehad maar dat die het schip weer hadden verlaten. Vervolgens mocht de Medsar - onderweg van de Chinese stad Lanshan naar Saoedi-Arabië - verder varen.

De verhoudingen tussen Iran en een aantal westerse landen zijn zeer gespannen, mede doordat de Britse marine begin juli een Iraanse tanker in Gibraltar aan de ketting legde op verdenking van overtreding van de EU-sancties tegen Syrië. Die maatregel werd door de rechter in Gibraltar met dertig dagen verlengd.