Iran houdt vol: geen raketaanval op Oekraïens vliegtuig

Het Verenigd Koninkrijk en Canada zeiden donderdag inlichtingen te hebben waaruit blijkt dat het vliegtuig met een raket zou zijn neergehaald. Ook doen er videobeelden de ronde waarop te zien zou zijn dat een projectiel het vliegtuig raakt.

Ondertussen wordt er stevig met vingers gewezen maar overheerst nog steeds onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. Terwijl westerse bronnen volhouden sterke aanwijzingen te hebben dat het toestel (mogelijk per abuis) is neergehaald door al dan niet geautomatiseerde Iraanse luchtweer, herhaalt Iran dat hiervan geen sprake is. De baas van de Iraanse burgerluchtvaartautoriteit Ali Abedzadeh zei zojuist: ,,Een ding is zeker. Dat toestel is niet geraakt door een raket. De informatie uit de zwarte dozen is essentieel in het onderzoek. De dozen zijn nog intact en worden onderzocht. Alle conclusies die worden getrokken voordat de data uit de zwarte dozen is geanalyseerd, zijn voorbarig.’’

Het vliegtuig is mogelijk door technisch mankement neergestort, meldde Iran eerder. Het Iraanse persbureau IRNA meldt dat de zwarte doos vandaag wordt geopend.

Zweden

Ook de Zweedse premier Stefan Lofven is – net als Mark Rutte – gebeld door de Canadese premier Justin Trudeau. Onder de slachtoffers waren behalve veel Iraniërs en Canadezen minstens tien Zweden. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas heeft gezegd dat hij ‘geen woorden meer heeft’ als blijkt dat er inderdaad een raket in het spel is. Het aanbod van de Iraniërs aan vliegtuigfabrikant Boeing om te helpen in het onderzoek is volgens hem hoopgevend. Iran heeft laten weten dat als het er zelf niet uitkomt hulp zal worden ingeroepen van Rusland, Canada, Frankrijk en Oekraïne. Ook Boeing is uitgenodigd mee te kijken.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski kan nog niet met zekerheid zeggen dat het toestel door een raket uit de lucht is gehaald. ,,Die versie sluiten we niet uit. Er staat nog niets vast. Gezien de recente uitlatingen van de overheden van Canada, de VS en het Verenigd Koninkrijk roepen wij onze internationale partners op om alle data aan te leveren en met bewijs te komen voor het onderzoek’’, aldus Zelenski.

Frankrijk had zelf eerder hulp aangeboden in het onderzoek. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian is het absoluut noodzakelijk dat de waarheid snel boven tafel komt. Le Drian heeft vandaag gesprekken met Europese collega’s over een andere brandende kwestie: hoe men de nucleaire deal met Iran toch nog kan redden nu de Amerikaanse president Trump de EU-landen heeft gevraagd hierover te breken met Iran.

Rechtsomkeer

Lufthansa liet gisteren een vlucht van Frankfurt naar Teheran uit voorzorg rechtsomkeer maken. De maatschappij verwees daarbij naar een gewijzigde inschatting van de veiligheidstoestand in het luchtruim rond de luchthaven. Eerder besloten ook al KLM en Air France om Iran en Irak te mijden. Verder namen onder meer Air Canada, Malaysia Airlines en Singapore Airlines maatregelen.