Iris Hond speelt 10 keer werk van Einaudi: ‘Elke keer, krijg ik meer respect voor hem’

Pianiste Iris Hond schrijft muzikale brieven voor het theater

8 oktober EINDHOVEN - Veel muzikanten hebben in deze coronatijden een vrijwel lege agenda. Zo niet Iris Hond. Ze schrijft steeds vaker muziek in opdracht van het bedrijfsleven, treedt op tijdens online-seminars en hervatte vorige week haar lange theatertournee met de titel ‘Home’. Ze speelt ook in Muziekgebouw Eindhoven.