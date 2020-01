J Lo als kerstcadeau: vijf bloopers en toppers op rode loper Golden Globes

De vijf missers:

Vitrage

Volledig scherm Kirsten Dunst in jurk van Rodarte. © EPA

Er is vast lang en hard over nagedacht maar het eindresultaat is te roze, te zoet, te meisjesachtig met zelfs een zweem sleetse-caravan-vitrage. Sorry Kirsten Dunst, we houden echt van je, maar dit kleedje van modehuis Rodarte doet het niet voor je.

Negligé

Volledig scherm Dakota Fanning in Dior. © WireImage

Dakota Fanning, wat dacht je toen je dit aantrok? Dit ding (duur ding overigens – label: Dior) maakt bleek, maakt dik en roept een nachtmerrieachtig visioen van een gastoptreden van Ma Flodder in Frozen op. Jak.

Hulst

Volledig scherm Jennifer Lopez in Valentino. © WireImage

We kunnen lang over dit Valentino-geheel doorpraten maar we kunnen het ook kort houden. Goud, strik, groen: reduceert Jennifer Lopez tot groot uitgevallen kerstcadeau. Mogen we ruilen?

Etalage

Volledig scherm Salma Hayek in Gucci. © WireImage

Oké, Salma, we weten het, je hebt ze, je hebt ze zeker, maar de vraag is en blijft, Salma: moeten ze zó in de etalage? Dit Gucci-decolleté is van alles maar zeker niet subtiel of sexy. Duimpje omlaag.

Gothic

Volledig scherm Rooney Mara in Givenchy. © Getty Images

We weten dat je op gothic kickt maar dit Givenchy-geheel – afgetopt met begrafenisgezicht en dito make-up – is gewoon té duister, Rooney Mara. Op één in onze lijst slechtst gekleed omdat we er acuut een januaridepressie van krijgen.

En nu maar snel over naar het leuke deel: de vijf toppers op de rode loper.

Origami

Volledig scherm Joey King in Iris van Herpen. © Getty Images for Hulu

Oké, we geven het toe. In onze keuze voor dit gevalletje origami voor gevorderden zit een vleugje chauvinisme. Want het blijft gaaf, toch? Dat ‘onze’ Iris van Herpen up and coming actrice Joey King mag kleden?

Stip

Volledig scherm Zoë Kravitz in Saint Laurent. © WireImage

Wat een simpel stipje al niet voor je kan doen. Dit is echt fijn, Zoë Kravitz en Saint Laurent. Mooie coupe, prachtig silhouet en lekkere stof. Strik erom, goed aansnoeren, niks meer aan doen.

Strapless

Volledig scherm Scarlett Johansson in Vera Wang. © WireImage

Ja, joh, waarom niet. Scarlett Johansson vinkt met dit Vera Wang-geheel alle rode-loper-klappers af. Rood, check. Strapless, check. Sleep, check. En of ze het kan hebben.

Nachtblauw

Volledig scherm Ana de Armas in Ralph & Russo. © EPA

Ook Ana de Armas is natuurlijk het type ziet-er-in-klikozak-nog-beeldig-uit, maar toch: deze galajurk van Ralph & Russo is meer dan mooi, nachtblauw, precies goed. Voor je het weet, neuriën wij starry, starry night.

Op één

Volledig scherm Helen Mirren in Dior. © WireImage

De nummer één-positie in deze galerij van meer dan bevallige types reserveren we gaarne voor … Helen Mirren. Dan heb je grijze haren, dan ben je de nestor (nestrix?) van Hollywood, dan beweren mensen dat je al 74 jaar bent en dan blaas je Scarlett Johansson nog even van haar sokken met dit vavavavoem-exemplaar van Dior. Boks ouwe!