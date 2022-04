Jac Hensen zoekt de beste bedrijfsleider die er is

J. Hensen mannenmodeMaakt jouw outfit de dag en ben je op zoek naar een uitdagende baan? Modewinkel Jac Hensen in Amersfoort zoekt een nieuwe bedrijfsleider. Het familiebedrijf ziet de bedrijfsleiders van hun filialen als een soort bondscoaches met elk een eigen team. Dus, wil je impact maken? Dan is deze baan iets voor jou.

“Het perfecte profiel bestaat niet, de juiste persoon wel”, aldus Robin Hensen algemeen directeur van Jac Hensen. Hij zoekt iemand die het team van tien man zo weet aan te sturen dat de klant een winkel binnenstapt vol opgewekt personeel en met overtroffen verwachtingen weer naar buiten loopt, met natuurlijk een outfit in de tas om mee voor de dag te komen.

Ruimte voor groei

Naast kleding maken ideeën de man (of vrouw), ze geven invulling aan hoe een bedrijfsleider een winkel runt. “We zijn dus erg benieuwd naar de plannen van onze toekomstige bedrijfsleider in Amersfoort, en we denken graag mee hoe we die ideeën kunnen verwezenlijken”, vertel Hensen. Maar ook persoonlijke groei staat hoog in het vaandel binnen het familiebedrijf. “Je krijgt bij ons de ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien. Wij willen namelijk, ik hoop net als onze toekomstige bedrijfsleider, tot de beste van de markt behoren”.

Familiebedrijf met liefde voor kleiding

Jac Hensen is groot geworden door hun liefde voor kleding en betrokkenheid bij de klant. In het familiebedrijf is iedereen gek op mooie kleding. Hensen: “We zijn continue op zoek naar de mooiste merken want we willen dat onze klanten altijd up-to-date én goed gekleed zijn. Daarom werken we samen met de juiste partners en volgen we de laatste trends. Ons motto is niet voor niets: Jac Hensen, weten dat het goed zit’.

Sowieso koffie

Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden zorgt een goede kledingregeling ervoor dat de outfit die je als bedrijfsleider draagt past bij je ambities. Wil je kennis komen maken? Bekijk hier dan de vacature voor bedrijfsleider in Amsersfoort. Is dit niet de ideale job voor jou, maar ben je wel op zoek naar een baan in de mode? Jac Hensen is altijd op zoek naar nieuw talent, bekijk hier alle vacatures van Jac Hensen.