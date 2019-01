Japans robothotel ontslaat helft androids wegens wanprestaties

Een Japans hotel dat sinds de opening in 2015 vrijwel geheel door bijna vijfhonderd robots werd gerund, heeft besloten zeker de helft van het personeel met artificiële intelligentie te ‘ontslaan’. Het Henn-na Hotel in Nagasaki wil af van de androids vanwege irritante storingen en omdat er steeds meer mensen nodig zijn om die te verhelpen.

Volgens Japanse media worden circa 120 van de in totaal 243, soms op mensen lijkende robots op korte termijn non-actief gesteld. Het Henn-na Hotel (vertaald: vreemd hotel) werd vier jaar geleden wereldnieuws vanwege de hypermoderne opzet. Het haalde zelf het Guinnes Recordboek als eerste hotel ter wereld met robots als werknemers. Na de opening liep het hotel zó goed dat al snel zeven filialen elders in Japan werden geopend. Per hotel werden tot de dag van vandaag zo'n tachtig robots ingezet voor onder meer het vervoer van bagage, aanmeldprocedures aan de balie, het opmaken van bedden, stofzuigen en in het restaurant.

Hoewel de merkwaardige hotels nog steeds zijn volgeboekt en dus een doorslaand succes zijn, wordt er toch grondig gereorganiseerd, zo heeft de hoteldirectie in een verklaring laten weten. Eén van de redenen: er kwamen steeds meer klachten van gasten. Zo stond op elke kamer een robotassistent die kon reageren op vragen. In de praktijk bleek dat de androids ook in actie kwamen als gasten snurkten. Ze bleven vragen wat er aan de hand was, waarop gasten de eveneens geautomatiseerde lobby belden met klachten. Die werden vervolgens vrijwel nooit opgelost, omdat de robots aldaar veel vragen niet begrepen. Het resultaat: steeds meer menselijk personeel was nodig om alles in goede banen te leiden.

Gezichtsherkenning

Andere storing: de best brede, rijdende robots die de koffers naar kamers moesten brengen, kwamen regelmatig klem te zitten in de smalle gangen. Daardoor werden regelmatig grote delen van het hotel geblokkeerd. Op die momenten waren ook weer mensen nodig om de boel op gang te brengen. Verder werkte de gezichtsherkenning, die diende als kamersleutel, vaak niet en waren er mankementen aan allerlei geautomatiseerde systemen zoals het openen en sluiten van gordijnen en sanitair dat reageerde op spraakopdrachten.

De bedrijfsleiding van de keten heeft inmiddels erkent dat het inzetten van robots in hotels meer een last dan een hulp is. De ontslagen robots zullen op een milieuvriendelijke manier worden ontmanteld of in de vuilcontainer worden gekieperd. De pratende dinosaurussen die de hotelgasten verwelkomen blijven wel actief. Ook alle menselijke medewerkers behouden hun baan.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © EPA