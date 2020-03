Jeangu Macrooy over Songfestival-song: ‘Het was dit of niks’

Er wordt volgens Macrooy nu hard aan gewerkt om het gevoel van het nummer ook over te brengen op het podium. Hoe de act in Ahoy eruit komt te zien, wil hij nog niet zeggen. ,,Dat moet nog geheim blijven.’’ Wel is duidelijk dat de Vlaamse tv-regisseur Hans Pannecoucke opnieuw betrokken is bij het optreden. Pannecoucke was zowel verantwoordelijk voor de uitbundig geprezen act van de Common Linnets (Calm after the Storm, 2014) als voor de gekraakte act van Waylon (Outlaw in ‘em’, 2018).



Macrooy heeft zelf nog nauwelijks tijd gehad om de inzendingen van andere landen te zien, ‘alleen maar fragmenten’. Met wel of niet winnen is hij niet zo bezig. ,,Ik weet dat het een wedstrijd is maar ik wil vooral mijn eigen nummer zo goed mogelijk overbrengen.’’ Over een mogelijke afgelasting van het megafestijn vanwege de corona-crisis wil hij niet speculeren. ,,Ik hoop natuurlijk wel dat het allemaal onder controle blijft en zich niet verder verspreidt.‘’