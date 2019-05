Joba van den Berg over Thijs H. en Angela de Jong over 6 Inside in de Ochtend Show to go

Woensdag 29 mei zijn Tweede Kamerlid Joba van den Berg en tv-columniste Angela de Jong te gast in de Ochtend Show to go. Ook schakelen we live naar de rechtbank in Arnhem waar verslaggevers Noël van Hooft en Yelle Tieleman het laatste nieuws over het hoger beroep van Michael P. bespreken. De show wordt gepresenteerd door Jörgen Raymann en Anne-Marie Fokkens en is live te zien vanaf 7.30 uur in de app en op onze website.