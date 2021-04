Johan (67) gaat om 2 uur uit bed om kranten te bezorgen: ‘Daarna ga ik bij mijn zus op de bank liggen’

Coronavirus LIVE | Duitse gezond­heids­mi­nis­ter: ‘We hebben een lockdown nodig’, overwerkte Poolse artsen aan het infuus

10:31 Één op de tien door corona tot thuiswerken gedwongen werknemers worden door hun werkgever, via software, in de gaten gehouden, aldus vakbond CNV. Volgens voorzitter Piet Fortuin is dat ‘onnodig en ineffectief.’ Bovendien mag het juridisch gezien niet zomaar. Beter kan er geïnvesteerd worden in het welzijn van de thuiswerkers, want die voelen zich eenzaam en zitten tegen een burn-out aan, zo blijkt uit een peiling. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.