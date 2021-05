Johan Derksen: ‘Niemand heeft me geholpen. Alles wat ik heb bereikt heb ik zelf gedaan’

Ondergedo­ken Marc Van Ranst tart aanhangers Jürgen Conings in chatgroep

27 mei De Belgische viroloog Marc Van Ranst is in de nacht van dinsdag op woensdag opgedoken op berichtendienst Telegram in een groep van aanhangers van de voortvluchtige beroepsmilitair Jürgen Conings. Daar daagde hij de aanwezigen uit met enkele opmerkingen. Het Belgische tv-programma VRT NWS deed de ontdekking. Van Ranst, die ondergedoken zit vanwege doodsbedreigingen, bevestigt dat het om hem ging en dat het ‘niet slim’ was.