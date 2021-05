Jonge mensen dik laten betalen voor coronapaspoort dat gevaccineerden gratis krijgen is níet eerlijk

Er zijn van die vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn, zolang je er niet te lang over nadenkt. Zo’n vraag is: wie betaalt de coronatest van iemand die geen verschijnselen vertoont, maar zin heeft in een festival? Of die met vakantie wil? Je zou zeggen: die persoon zelf. Want waarom zou de overheid, en dus de belastingbetaler, moeten opdraaien voor iets dat wel leuk is, maar niet noodzakelijk? Dit is ook het standpunt van het kabinet, en geef het eens ongelijk.

Nou... Bij festivals is dit standpunt nog goed te volgen. Wie 50 tot 100 euro over heeft voor een uitje, kan toch ook wel de 7,50 aftikken die een sneltest gaat kosten. Nu is die sneltest, zoals bij het Songfestival, nog gratis: de test hoort bij experimenten die de overheid ondersteunt. En elke bezoeker moet ‘m ondergaan, gevaccineerd of niet.

Voor buitenlandse vakanties ligt het anders. In Europees verband wordt gewerkt aan een ‘paspoort’ dat het mogelijk maakt komende zomer binnen de EU te reizen. Daarvoor is een PCR-test nodig. Dat zijn de testen die de GGD afneemt. Tot nu toe uitsluitend om de pandemie te bestrijden, niet voor andere doeleinden. Wie een test wil om op reis te kunnen, moet naar een van de vele nieuwe commerciële bureaus. En die rekenen rustig 80 tot 100 euro. Wat ook anders ligt: Wie al gevaccineerd is, heeft géén test nodig. Kortom, een jong gezin met twee kinderen dat nog niet aan de beurt is geweest voor vaccinatie, is al snel 320 euro kwijt. En nog eens 320 euro om Nederland weer in te mogen. Vier gevaccineerde zestigers die samen op pad gaan? 0 euro.

Moeten gezinnen maar in Nederland blijven dan? Kan, maar check even de prijzen tijdens de schoolvakanties. De commerciële PCR-test door de overheid laten betalen, zoals het Europees parlement wil? Dan maken we met z’n allen die commerciële bureaus rijk. Beter zou het zijn als de GGD's na een negatieve test voortaan tóch een bewijs afgeven, net als na een vaccinatie. Hoe dan ook: jonge mensen die nog steeds wachten op een vaccin, dik laten betalen voor een certificaat dat ouderen gratis krijgen: dat is níet eerlijk.



