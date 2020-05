Joop Klepzeiker maakte overleden tekenaar Eric Schreurs (61) even miljonair

Live LIVE | Astronau­ten zitten klaar in Crew Dragon, lancering nog altijd onzeker

18:49 De lancering van NASA astronauten Bob Behnken en Doug Hurley, gepland om 21.22 uur Nederlandse tijd, gaat mogelijk niet door. Het weer rond Cape Canaveral in Florida is mogelijk te slecht. Met name de mogelijke bliksem is levensgevaarlijk. Onderaan dit artikel houden we u met een liveblog op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.