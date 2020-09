Juist het aanblijven van Grapperhaus beïnvloedt het coronabeleid

CommentaarVoor de geloofwaardigheid van het coronabeleid was het beter geweest als minister Grapperhaus de eer aan zichzelf had gehouden, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar.

Deemoedig boog minister Grapperhaus gisteravond in de Kamer het hoofd, nadat nieuwe foto’s hadden getoond dat hij zich op zijn inmiddels veelbesproken bruiloft niet aan de coronaregels had gehouden. Hij had zich ‘laten meeslepen’, zei hij. Maar hij rechtte ook de rug en wilde doorgaan als minister. ,,Mijn tekortschieten mag het coronabeleid niet beïnvloeden. Ik zal dat beleid blijven uitdragen.” Heel begrijpelijk voor deze kundige minister, dit voornemen. Heel moeilijk te begrijpen voor de samenleving. Want juist zijn aanblijven beinvloedt het coronabeleid natuurlijk wél. Namelijk de geloofwaardigheid ervan.

Natuurlijk, het is geen politieke doodzonde die Ferd Grapperhaus hier beging. Een minister is ook maar een mens. Een bruidegom, in dit geval. Alleen, dit is niet een willekeurig mens. Dit is de minister van Justitie, de minister die juist regels moet handhaven. De minister ook die luidt en duidelijk heeft laten weten wat hij vindt van anderen die de regels overtreden. Over privéfeestjes in coronatijd: „Ik zeg het gewoon keihard: dan ben je een stel aso’s.” Over de anderhalve meter maatregel: „Daar doe ik geen concessies in.” Over jongeren die bij elkaar klitten: “Je denkt alleen aan jezelf.” Over zijn eigen gedrag was de minister afgelopen week een stuk minder uitgesproken. Na de publicatie van de eerste foto deed hij het voorkomen als het over anderen ging, zelf had hij juist iedereen gemaand afstand te houden. De nieuwe foto's tonen iets anders.

Volledig scherm © AD

Als dan nu blijkt dat je bij elkaar klitte, je niet aan de anderhalve meter maatregel hebt gehouden, op een privéfeestje dat je zelf hebt georganiseerd, hoe geloofwaardig ben je dan nog als hoogste baas van de handhaving? En wat voor invloed heeft zijn aanblijven op al die agenten en boa’s op straat, die met het gedrag van die baas zullen worden geconfronteerd, elke keer als ze iemand op overtreding van de coronaregels aanspreken? Of op al die burgers die hun bruiloft uitstelden, of afschaalden, of die om kleine overtredingen zijn beboet? De hoge handhaver zelf komt weg met een excuus en een gift aan het Rode Kruis. Probeert u het als burger zelf maar eens als u wordt aangehouden op straat.

We hadden gehoopt dat deze kwestie niet te lang zou afleiden van de manier waarop dit kabinet probeert ons door de pandemie heen te loodsen. Dat gaat namelijk best goed. De anderhalve meter-regel is een van de pijlers van een zo open mogelijke samenleving, tot een vaccin gevonden is. Een misstap van een bewindsman? Gekrakeel over een app? Samenzweringstheorieën? Alleen met een helder hoofd kunnen we deze crisis aan. En met een eerlijk gemoed.