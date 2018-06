Kabinet wil plastic-deal: ban op rietjes, bestek en borden

Dat zegt Van Veldhoven in een interview met deze krant. Via een akkoord met de industrie wil ze een einde maken aan de enorme hoeveelheden zwerfafval op land en in zee. Tegelijk beoogt ze duurzame, minder schadelijke alternatieven – zoals herbruikbare rietjes – te bevorderen.

De maatregelen moeten ongeveer een halvering van zulke voorwerpen in het zwerfafval opleveren. De ban kan volgens de D66-bewindsvrouw heel snel ingaan nadat de handtekeningen zijn gezet. Vanuit de Europese Commissie ligt er nu ook een voorstel voor een verbod op wegwerpplastic. Invoering daarvan laat echter nog enkele jaren op zich wachten.

In sommige landen is een plastic tasjesban van kracht. Op onderstaande kaart zie je waar. In landen als Bangladesh, Kameroen en Zuid-Afrika riskeer je zelfs een gevangenisstraf voor het dumpen van tasjes.







Het kabinet wil een bijdrage leveren aan minder plastic soep in de wereld. Van Veldhoven: ,,Denk aan die beelden van een schildpad met een rietje in zijn neus of een walvis met tachtig plastic zakjes in zijn maag. Iedereen zegt daarvan: ‘Dit kan niet langer!’ Wegwerpplastic is iets dat je maar één keer gebruikt, maar wat heel lang in het milieu blijft zitten. Terwijl er prima alternatieven voor zijn. Dan moeten we daar gewoon vanaf.”



Van Veldhoven zou best een wettelijk verbod willen, maar dat moet in Brussel worden afgekaart. ,,Er staat geen hek om Nederland, heel veel plastic komt bijvoorbeeld door de rivieren. Dus als je dat effectief wil aanpakken, dan moet je dat Europees regelen. Maar ik wil daar niet op wachten en dit najaar al met alle partijen gaan praten over goede afspraken.”





Tegelijk aast de staatssecretaris op deals over hergebruik. ,,Het is een wondermateriaal wat heel licht en sterk is, maar het hoort niet in het milieu.” Landen als Engeland en Frankrijk zijn al verder met het verbieden van plastic wegwerpproducten, maar Van Veldhoven vindt het belangrijk dat er geen ‘lappendeken’ van verboden ontstaat binnen Europa.

Volledig scherm Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (D66). © Jan de Groen

Gisteren heeft het kabinet ook voorstellen goedgekeurd die ervoor moeten zorgen dat we in 2050 alleen nog duurzaam geproduceerde en hernieuwbare grondstoffen gebruiken en dat zwerfafval tegen die tijd verdwenen is. Consumptiegoederen die uiteindelijk worden afgedankt, moeten dan op een goede manier worden gerecycled.

Vooral stranden liggen vol met blikjes, tasjes en ander afval. Maar hoe lang duurt het voordat al die materialen afgebroken zijn? Speel de quiz en test je kennis.