Kamer schaart zich, ondanks eerdere kritiek, achter toetsplannen minister Slob

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer zijn blij dat achtstegroepers in de toekomst hun middelbare schooladvies krijgen kort voordat zij de eindtoets maken. Die plannen ontvouwde Onderwijsminister Arie Slob vorige week.

De opstelling van de regeringspartijen is opvallend, omdat zij in februari in deze krant nog pleitten voor het omdraaien van de volgorde. D66, CDA en VVD wilden toen dat de eindtoets zou worden afgenomen vóór de leraren hun schooladvies gaven. Ook de ChristenUnie had daar wel oren naar. Dat was de praktijk tot 2014; vanaf dat jaar geeft de docent eerst advies en is de toets een second opinion.

Slob wil aan de volgorde echter niet tornen, omdat hij het professionele oordeel van de docent belangrijk vindt. ,,Ik wil niet dat de eindtoets weer volop in de schijnwerper wordt gezet. Dat is alsof je de eindtoets gelijkschakelt aan het eindexamen, daar moeten we van af’’, zei hij in een interview met deze krant. ,,Het draait niet om een toets.’’

Training voor eindtoets

In de plannen van Slob wordt het schooladvies nog altijd uiterlijk 1 maart gegeven, zoals nu ook het geval is. In de praktijk, zo stelt D66-Kamerlid Paul van Meenen, krijgen scholieren het advies vaak al in januari. Slob zou dat wettelijk onmogelijk willen maken. ,,Want dan is er veel gelegenheid voor training van de eindtoets’’, stelt Van Meenen. ,,Nu is de uitgangspositie voor ieder kind gelijk.’’