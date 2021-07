Keghart (20) slaagt na vlucht summa cum laude: ‘Heb in Syrië gezien hoe erg het leven kan zijn’

Docent Sophie laat tattoo zetten die ontworpen is door leerlingen en miljoenen kijkers zien het eindresul­taat

4 juli Het was een bijzonder schooljaar vol aanpassingen voor de leerlingen van docent Sophie van Els. Het aanpassen is echter nog niet afgelopen voor ze, want vanaf volgend jaar zal hun ‘juf’ op een andere school gaan werken. Als afscheidscadeau bedenkt ze een tattoo-ontwerpwedstrijd, waarvan ze het beste ontwerp ook echt zal plaatsen. Ze maakte er een TikTok over die inmiddels al meer dan een miljoen keer is bekeken.