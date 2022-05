Kipsaté met pittige kecap manis

Sausmix voor pittige kecap manis 2 grote witte uien 2 knoflooktenen 1 rode pepers 6 el kecap manis (zoete sojasaus) 1½ el appelazijn of limoensap 3 el olie extra benodigdheden bamboe spiezen

Bereidingswijze

Snijd de kippendijfilets in gelijke stukken. Marineer de kip samen met de shao hsing rijstkookwijn, lichte sojasaus, oestersaus, suiker, witte peper, en zout. Leg de stukjes kip in de koelkast voor minimaal 30 minuten.



In de tussentijd maak je de pittige kecap manis.