Klanten Benu-apotheek woest: ‘Geen contract met alle verzekeraars, dus mogelijk zelf betalen’

Bestuursvoorzitter Aad de Groot van verzekering DSW is woedend: ,,We krijgen honderden telefoontjes van bezorgde mensen die soms zelfs huilend opbellen voor advies. En wij zijn met 775.000 verzekerden nog maar klein. VGZ heeft maar liefst vier miljoen verzekerden. Benu legt druk op de onderhandelingen met deze mail, over de rug van kwetsbare patiënten.’’

Jascha Hagendoorn van VGZ bevestigt dat er ‘heel veel over wordt gebeld’. ,,Ik snap de frustratie van DSW dus heel goed. Er zijn patiënten die afhankelijk zijn van medicatie en die hebben hier slapeloze nachten van. Dit zorgt voor onnodige onrust. Wij kiezen er voor om dit niet te laten escaleren, maar de onderhandelingen aan de onderhandelingstafel te voeren.’’

Onrust

De onrust ontstond na een mail die woensdagavond werd verstuurd. Daarin gaf Benu - met honderden apotheken in met name de regio Rotterdam en Dordrecht - aan nog niet met alle verzekeraars een contract voor het nieuwe jaar te hebben afgesloten. Klanten die bij een verzekeraar zonder contract zijn aangesloten zullen worden gevraagd om medicijnen zelf te betalen, zo valt te lezen. Benu waarschuwt dat de rekening kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar, maar mogelijk niet wordt vergoed.

‘Wilt u geen onzekerheid en zeker weten dat u de zorg van Benu vergoed krijgt? Zeg dan uw huidige zorgverzekering op voor 1 januari. U heeft daarna nog de hele maand januari de tijd om een zorgverzekering uit te kiezen. Dit kan dan ook uw huidige verzekeraar zijn’, zo staat in de mail.

Quote Ik heb medicijnen nodig voor mijn hoge bloeddruk. Wij zijn er als patiënten de dupe van Margo Meijer

Margo Meijer uit Gorinchem schrok er enorm van: ,,Het is schandalig, twee dagen voor de jaarwisseling. Je wordt bijna gedwongen om halsoverkop over te stappen naar een andere verzekering of de medicijnen eerst contant te betalen, en dit kan niet iedereen. Dan is het ook nog de vraag of je het volledige bedrag vergoed krijgt. Overstappen naar een andere apotheek gaat ook niet zomaar, want hier in Gorinchem zijn nauwelijks alternatieven. Ik heb direct gebeld met onze verzekering, maar die konden de zorgen niet wegnemen. Blijkbaar vechten de apotheek en de verzekeraars de onderhandelingen over het contract nog uit. Ik heb medicijnen nodig voor mijn hoge bloeddruk. Wij zijn er als patiënten de dupe van.’’

Echt woest

Dat is precies de reden dat De Groot van DSW ook ‘echt woest’ is. ,,We hebben gisteravond al een contract afgesloten, dus onze klanten kunnen we geruststellen. Maar deze mail had nooit verstuurd mogen worden. Niemand mag in ons zorgstelsel over de rug van de patiënt druk leggen om tot een contract te komen. Dat is wat Benu nu doet. Het gaat vaak om oudere, kwetsbare mensen.’’

De Groot heeft de zaak daarom direct bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) onder de aandacht gebracht: ,,Ik ga er werk van maken, want dit kan niet.’’

Goede hoop

Benu-apotheek laat via een woordvoerder weten de onrust ‘heel vervelend’ te vinden, maar ontkent dat er via de mail druk op de onderhandelingen is gezet. ,,We hebben op dit moment nog geen contract met VGZ en Caresq, maar blijven goede hoop houden dat we nog rondkomen. Normaal gebeurt dit allemaal achter de schermen. Nu het op het laatste moment nog niet is geregeld, vinden we dat we de mensen moeten informeren op een moment dat ze nog een keus hebben. We willen ze niet te laat informeren.’’

VGZ laat weten dat hun leden zijn verzekerd van vergoeding van goede gecontracteerde farmaceutische zorg. ,,We betreuren het dat er door de berichtgeving van Benu-apotheek onnodig onrust is ontstaan, want wij gaan ervan uit dat we met Benu ook in 2023 een overeenkomst kunnen afsluiten. Zolang we nog in onderhandeling zijn met deze apotheek, vergoeden wij medicijnen net zoals bij gecontracteerde apotheken. Sluiten we toch geen contract af, dan kunnen onze leden overstappen naar een andere apotheek of een deel van de kosten zelf betalen. Ook kunnen zij gebruikmaken van één van onze gecontracteerde (online) voorkeursaanbieders.’’

