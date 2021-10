Kleding uit Netflix-serie Squid Game ‘niet aan te slepen’ bij feestwinkels

De Netflix-serie

In de serie Squid Game doen honderden deelnemers in groenblauwe trainingspakken mee met een reeks kinderspellen, die voor de verliezers een dodelijke afloop hebben. De uiteindelijke winnaar krijgt een enorm geldbedrag. De spelers worden in de gaten gehouden, en gedood, door gewapende beveiligers in rozerode overalls en zwarte maskers met simpele figuurtjes erop. Het spel wordt aangestuurd door de ‘Front Man’, die ook een kenmerkend masker draagt. Die trainingspakken, overalls en maskers zijn nu massaal te koop in verschillende webwinkels.



,,Netflix-personages worden al jaren populairder”, laat Feestartikelen4u weten. Zo zag de winkel al eerder een rage rondom de Spaanse show La Casa de Papel, over een bankoverval waar de dieven rode overalls en maskers gebaseerd op het gezicht van schilder Salvador Dalí dragen.