Klopjacht in de Dordogne op schietende ex-militair

Lichaam man (55) gevonden in woning Capelle: 'Het was een superlieve vent'

7:52 De politie heeft vrijdagmiddag in een woning aan de Kringdans in Capelle aan den IJssel de overleden bewoner (55) onder verdachte omstandigheden gevonden. Een team van twintig rechercheurs doet onderzoek. Volgens een buurvrouw is het slachtoffer Knut, die al dertig jaar in dit huis woonde en geliefd was in de buurt.