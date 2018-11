Klopt het dat de VAR Chinees was halen bij die rotschop van Huntelaar?

Deze week kregen u en ik speciale beelden te zien uit het ‘Arag KNVB Replay Center’. Dat is een soort ruimtevaartbasis met allemaal schermpjes, exclusief gebouwd voor de edele beroepsgroep der videoscheidsrechters.



Dat Center kennen we ondertussen, want elke zondagavond maakt FOX Sports trouw een live-verbinding met een scheidsrechtersbobo, die vervolgens plechtig toelichting geeft op de VAR-momenten van het weekend.



Schitterend detail: Reinold Wiedemeijer en Dick van Egmond doen dat steevast in hun scheidsrechtersshirts, iets wat bij mij altijd de fantasie oproept dat videoscheidsrechters in Zeist de hele dag in hun korte broekjes door het pand huppelen, met de kousen parmantig tot net onder de knieën. (En dat ze elkaar daarna op een lekkere gele prent trakteren bij de koffieautomaat.)



Enfin, we kregen een filmpje te zien van een minuut of anderhalf. Daarop zie je feilloos hoe de communicatie verloopt tussen scheidsrechter Bjorn Kuipers in de Johan Cruijff Arena, en diens VAR Danny Makkelie in Zeist, op het moment dat Feyenoorder Jeremiah St. Juste zijn veelbesproken schop uitdeelt aan Ajacied Nicolás Tagliafico.



Kuipers geeft eerst geel, Makkelie vindt het rood. De rest is zogezegd geschiedenis.



Wat de beelden zo intrigerend maakt: je ziet puur mensenwerk. Naast Makkelie zit een VAR-assistent iets te driftig door de microfoon te tetteren. Kuipers zelf klinkt verbeten, vol adrenaline, een tikje ongeduldig ook.



In alle opwinding rent Kuipers eerst even het ­videoschermpje aan de zijlijn voorbij (‘Waar staat dat ding?!’). Makkelie blijft juist ijzig kalm.