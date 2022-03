Kom jij 22 verschillende keukens proeven in één restaurant?

FoodExploreEindelijk, de horeca mag weer doen waar ze het beste in zijn. Gasten ontvangen en ze verwennen met heerlijk eten. Kun jij ook niet wachten om je bordje vol met sushi te scheppen? Maar houdt je familie juist meer van taco’s, frietjes of dim sum? Bij FoodExplore in Utrecht hoef je niet te kiezen. Hier vind je namelijk maar liefst 22 verschillende foodstands met elk een eigen specialiteit. Voor één vaste prijs mag je hier ongegeneerd opscheppen. Dat wordt smullen!

Sfeervol uiteten

Bij FoodExplore kan iedereen terecht voor een avond uit eten. Voor fans van de Aziatische keuken zijn er bijvoorbeeld foodstands met verse sushi, sashimi en Vietnamese pho. Hou je meer van vlees? Loop dan even langs de stands met kebab of Argentijnse steak. Stel je liever je eigen gerecht samen? Kies zelf je ingrediënten om te laten wokken of voor een lekkere salade. En wanneer je een échte toetjesliefhebber bent, vergeet dan niet om een crêpe te laten bakken.

Moderne bediening

Het leuke aan FoodExplore is dat je niet in een ongezellige, ouderwetse hal iets afhaalt, maar aanschuift in het mooie restaurant. Het is een sfeervol avondje uit waarbij het hele gezelschap na afloop ongetwijfeld tevreden naar huis keert. Daarnaast heeft FoodExplore nieuwe moderne krachten in de bediening. Wees dus niet verbaast als robots Billy en Bella een verjaardagsliedje voor je zingen of komen afruimen.

Acties voor de hele familie

Een avondje all you can eat oftewel onbeperkt eten én drinken (frisdrank, bier en wijn) kan doordeweeks al voor 35,50 euro per volwassene voor twee uur. In het weekend betaal je 38,50 euro. Wil je graag wat langer tafelen? Dat kan, je betaalt dan iets meer. Kinderen van drie tot zeven jaar eten mee vanaf 15,50 euro en kinderen van acht tot elf jaar voor 18,50 euro. Op dinsdag en woensdag zijn er extra acties waar bezoekers van kunnen genieten. Op dinsdag eten 65-plussers mee voor 30,50 euro en op woensdag kunnen kinderen terecht voor maar 14,50 euro. Acties voor de hele familie.

Top locatie

De locatie van FoodExplore is top. Het is gevestigd in een winkelcentrum, genaamd The Wall in Utrecht Leidsche Rijn. Wanneer je met de auto komt is parkeren de eerste twee uur gratis. Daarna betaal je maar 1,- euro per uur. Daarnaast ben je er vanuit de stad zo. De bus stopt voor de deur en het station Leidsche Rijn is op loopafstand.



Kom je een verjaardag vieren, heb je een leuke date op de planning of wil je gewoon lekker komen smullen? Reserveer snel jouw lunch of diner bij restaurant FoodExplore.