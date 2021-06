Komt de summer of love eraan? ‘Seks hebben met nieuwe mensen kan stress ontladen’

Langs de IJssel in Zutphen hangt aan het begin van deze zomeravond een broeierige sfeer. Groepjes jongeren met flessen drank, barbecues, stelletjes hand in hand, sommigen liggen op het gras, zoenen verdwijnen in halzen, handen onder korte rokjes. Het is warm. Op het water zorgen speedboten en jetski’s voor plots vertier, het lijkt wel de boulevard van een zuidelijk vakantieland, water spat op, driftig draaien de bestuurders bochten, het apparaat met de bruingespierde armen amper in bedwang. Er wordt gelachen en geroepen, je voelt: love is in the air.