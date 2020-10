Kreeg jij een bijzonder cadeau dat jou hielp? We horen het graag!

Coronavirus LIVE | WHO: 927.000 Europese besmettin­gen in één week, 295 corona-opnames per dag in België

14:03 De Wereldgezondheidsorganisatie meldt het trieste record van 927.000 Europese coronabesmettingen in één week tijd. Europa is daarmee goed voor 38 procent van het wereldwijde aantal nieuwe virusinfecties. Ook het wekelijkse aantal coronadoden stijgt en ligt een derde hoger dan de voorgaande zeven dagen. Gisteren werden er door het RIVM 8182 nieuwe besmettingen met het longvirus in ons land gemeld. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog.