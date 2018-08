Kruistocht door de Friese sloten

Na 55 uur, 163 kilometer, 11 Friese steden, een bruggetje bij Bartlehiem, een broodje ei, een paar pizza’s, een paar duizend slokken smerig slootwater en een ontelbaar aantal arm­slagen, gaf hij op.



Maarten van der Weijden was ziek. Van het ­water, van het gebrek aan slaap, van de donkerte van de nacht, van de kou, maar vooral van de ­inspanning. Hij had de grenzen van zijn ­lichaam zo ver opgerekt dat het simpelweg niet meer ­verder kon. Ho. Stop. Tot hier en niet verder.



Van der Weijden is gestoord, en niet zo’n beetje ook. En niet eens altijd prettig. Dat vindt hij ook van zichzelf trouwens. Als topsporter was hij bepaald niet altijd een fijne kerel voor zijn omgeving. Hij koos zó radicaal voor zijn sport dat er niet of nauwelijks ruimte was voor iets of iemand anders. Hij was monomaan, geobsedeerd, bezeten. Het leverde hem een olympische titel op, maar ook een schuldgevoel.



Om 200 kilometer te zwemmen moet je ook gek zijn. Maar dan wél op de prettigste manier denkbaar. Hij deed het niet voor een medaille, niet voor een titel, niet voor zichzelf. Van der Weijden wilde ‘iets’ terugdoen. Geld ophalen voor kankeronderzoek. En dus zwom hij dagen- en nachtenlang door de sloten van Friesland. Alleen, lijdend voor talloze anderen. Een kruistocht.