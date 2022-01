Kun jij een goed advies van een psycholoog gebruiken?

Nu het nog kan, willen we iedereen de kans geven zijn of haar vraag aan René Diekstra te stellen. Heb jij een vraag die we hem kunnen voorleggen in een video-interview? Over hemzelf, zijn rubriek of over hoe de wereld volgens hem in elkaar steekt? Stuur die dan het liefst vandaag in naar steljevraag@dpgmedia.nl en vermeld daarbij je naam en telefoonnummer.