Laat die jongens van het Nederlands elftal lekker zelf beslissen of ze zich laten vaccineren

We maken het onze topsporters niet makkelijk. Toen leden van de olympische ploeg eerder dit jaar werden gevaccineerd, klonk het: schande! Ze waren, gezien hun leeftijd, immers nog lang niet aan de beurt. Afgelopen weekend was er weer kritiek, deze keer over enkele spelers van het Nederlands elftal. Nu niet omdat ze het vaccin voor hun beurt hebben gekregen, maar omdat ze ervan afzagen. ,,Ik heb geen vaccinatie genomen, want het is niet verplicht. Ik vind ook dat je baas moet zijn over je eigen lichaam”, zei Matthijs de Ligt. Memphis Depay: ,,Ik weet nog niet of ik dat wil. Ik denk erover na.” De vraag kwam op omdat de KNVB uiteindelijk net als NOC*NSF om voorrang heeft gevraagd, met het oog op het komende EK. Na een storm van kritiek is De Ligt inmiddels om.



Denken voetballers na, is het weer niet goed. Jammer, want wat iedereen daar verder ook van vindt: in Nederland mag je toch echt zelf beslissen of je je laat vaccineren. Hoe vaak heeft minister De Jonge dat niet gezegd? ‘We zetten niemand onder druk.’ Kun je een gemiste kans vinden, maar waarom zouden voor bekende voetballers toch weer andere regels gelden? Het teambelang natuurlijk, maar dat is aan de bondscoach. De voorbeeldfunctie? Daar zit iets in. Veel jonge mannen kijken op tegen spelers als Memphis. En dat geldt ook, of misschien zelfs in het bijzonder, voor jonge mannen in de zogenoemde kwetsbare wijken, die zich moeilijk laten bereiken door overheidscampagnes, persconferenties en het 8-uur journaal.



Huisartsen in deze wijken zien een alarmerend lage opkomst. Ze staan op de markt, ze gaan langs de buurthuizen, ze doen alles wat ze kunnen om hun patiënten te bereiken met de levensreddende vaccins. Zij beseffen dat mensen uit deze wijken zijn oververtegenwoordigd in de ziekenhuizen, zoals een onderzoek vorige week nog eens bevestigde. Het zou natuurlijk geweldig zijn als spelers van Oranje deze artsen zouden helpen door zich te laten inenten en foto’s daarvan te delen op sociale media. Maar dan moeten ze hun fans dus overtuigen van iets waar ze zelf niet van overtuigd zijn. Het is makkelijker gevraagd dan gedaan.