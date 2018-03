Laat ons geloven dat de 0-3 in Genève zoiets is als het Wonder van Dublin

ColumnColumnist Sjoerd Mossou put net als miljoenen Nederlanders hoop uit de zege van Oranje op Portugal. ,,We waren amper drie dagen verder, de bal plofte in het doel, en alles was anders. Weg depressie, hallo heerlijk opportunisme."