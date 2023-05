Laatste kaarten! Kom naar de kampioensspecial van de podcast met Willem van Hanegem, Mikos Gouka en Ben Wijnstekers

Update D66 voert verhit debat over konings­huis en Kaag onder­breekt speech na geroep over vrouwen­rech­ten

D66-leden hebben na een verhit debat gestemd voor behoud van het koningshuis. De Jonge Democraten, de jongerentak van D66, had opgeroepen de monarchie af te schaffen. Ook oud-partijleider Alexander Pechtold vindt het koningschap ‘niet meer houdbaar’. Het zou volgens hem goed zijn als Willem-Alexander de laatste koning is. De gemoederen liepen hoog op in het debat over het Koningshuis. Tijdens de speech van partijleider Sigrid Kaag onderbreekt zij haar verhaal als er iemand door de zaal begint te roepen.