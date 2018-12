Landen sluiten akkoord op klimaattop Polen: ‘Het is niet perfect’

Bijna 200 landen hebben op de Poolse klimaattop vanavond een akkoord bereikt over de manier waarop ze de afspraken van de conferentie in Parijs (2015) gaan nakomen. Niet iedereen is tevreden over de uitkomst.

De deal werd gisteren al verwacht, maar bleef toen uit. De klimaattop in het Poolse Katowice duurde twee weken. De deelnemende landen hebben nu een reeks maatregelen afgesproken waarmee ze hopen te voldoen aan de Parijs-doelen, zoals het beperken van de temperatuurstijging tot maximaal 2 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Het streven is minder dan 1,5 graad.

De landen hebben geprobeerd te omschrijven hoe die afspraken kunnen worden uitgevoerd, onder meer door het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide en het helpen van arme landen bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. ,,Het is niet makkelijk om een akkoord te sluiten, maar met dit pakket hebben jullie duizend kleine stappen vooruit gezet, daar mag je trots op zijn”, zei de Poolse congresvoorzitter Michal Kurtyka tegen de afgevaardigden.

Brazilië ligt dwars

De deelnemende landen hoopten in Katowice onder meer afspraken te maken over regels voor nieuwe internationale emissierechten. Onder druk van Brazilië werden die regels flink uitgehold. Uiteindelijk besloten de deelnemende landen om het hoofdstuk over emissierechten maar helemaal te schrappen en door te schuiven naar een volgende klimaattop. ,,Het is niet perfect, maar we hebben nu werkbare regels om de klimaatafspraken van Parijs uit te voeren", reageert D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy, lid van de delegatie van het Europees Parlement in Katowice.

Uitstellen was beter dan het aannemen van de voorstellen, aldus Gerbrandy. ,,Want dit deel van de concept-afspraken zat vol met ontsnappingsclausules. Het risico bestond bijvoorbeeld dat uitstootvermindering dubbel meegeteld kon worden door landen.”

‘Dit akkoord negeert de wetenschap’

Milieuorganisatie Greenpeace is teleurgesteld over de uitkomst van de klimaattop. ,,De onderhandelingen hebben niet het resultaat opgeleverd dat nodig is om de opwarming van de aarde te stoppen bij 1,5 graad", laat een woordvoerder weten. ,,Het besluit dat is genomen negeert niet alleen de wetenschap, maar het laat ook al die mensen die om klimaatactie hebben gevraagd en de kwetsbare eilandstaten in de steek.”