‘Laten we ziekenhuizen koesteren als de mooiste Hollandse traditie’

Wie door pech regelmatig in het ziekenhuis komt, zou zo een Ziekenhuis Top 100 van ergernissen kunnen maken. Het ziekenhuis communiceert nog per brief, bijvoorbeeld. En niet per mail (raakt nooit kwijt in de post, is makkelijk te beantwoorden en te archiveren). En zeker niet via WhatsApp, zoals wel de bezorgers van Coolblue als ze doorgeven hoe laat precies ze voor je deur staan. Zodat jij meteen kunt terug-appen dat je zelf nog in de file staat.