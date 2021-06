Lekker journalistje pesten heeft z’n prijs

CommentaarKun je zo'n tweet van Geert Wilders over journalisten als tuig van de richel niet beter negeren? Zeker. Maar omdat niet iedereen dat doet, en dat merken we, hier toch even een reactie.

‘Journalisten zijn - uitzonderingen daargelaten - gewoon tuig van de richel.’ Dat tweette Geert Wilders afgelopen zaterdag. De dag dat uit nieuw onderzoek bleek dat acht op de tien journalisten tijdens hun werk te maken heeft met bedreiging of geweld. Wilders’ uitlating kan een reactie zijn op een verhaal in NRC over seksueel wangedrag van partijgenoot Dion Graus. Maar dat weten we niet. Wilders bericht bestaat namelijk slechts uit die ene zin. En hoeveel van zijn lezers weten überhaupt van dat verhaal over Graus?

Nou schijnt Wilders in het echt best een aardige kerel te zijn, zo zeggen politici en journalisten (ja, ook zij) die hem van nabij kennen. Een goede debater en een actief Kamerlid. Daarmee steekt hij gunstig af ten opzichte van zijn electorale concurrent Baudet die meer in zijn eigen wereld actief is. Dus joh, Geert is Geert, laat hem, het is Twitter maar, negeren is het beste.

Maar denken zijn 873.000 volgers dat ook? Wilders’ bericht is alweer honderden keren opnieuw gedeeld en van steunbetuigingen voorzien. En inmiddels weten we ook wel beter dan sociale media weg te zetten als marginaal of hype, toch? Veel mensen vinden er hun waarheid. En bestormen vervolgens het Capitool. Gaan op jacht naar de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst. Bedreigen Jaap van Dissel. Of, inderdaad, gaan eens lekker tekeer tegen een journalist. Toen onlangs een persfotograaf in Lunteren door mannen met een shovel in de sloot werd geduwd, haalde dat het landelijke nieuws. Maar beseffen we dat tegenwoordig elke dag journalisten worden uitgescholden, weggeduwd en erger? Ook als ze gewoon een interviewtje doen op straat?

Deze krant is de laatste om te betogen dat journalisten belangrijker zijn dan virologen of politici. Maar het is wel goed om te beseffen dat we zonder journalisten niks hadden geweten van de 9 miljoen voor Sywert, van de functie elders voor Omtzigt, van tal van misstanden in uw eigen gemeente, en van een heleboel interessante en mooie dingen ook. Journalisten vogelvrij verklaren heeft een prijs, die hoger is dan de veiligheid van de betrokkene zelf. Juist die aardige Geert zou dat toch moeten weten.