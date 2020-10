Lelijker dan nu is het voetbal zelden geweest

Vandaag wordt Marco van Basten 56 jaar. Diego Maradona werd gisteren 60. Afgelopen week vierden we vrolijk de tachtigste verjaardag van Pelé.



Geen idee waarom juist dit zo’n vruchtbare maand is voor voetbalhelden (uw stukjesschrijver is het levende bewijs dat oktober verder weinig garanties biedt), maar hoe dan ook: juist in deze sombere tijden kwam het heerlijk uit. Eindeloos laafden we ons aan kleurige foto’s en filmpjes van Pelé op een gitaar, van Maradona die een schattig dansje doet met zijn moeder, van Marco zwaaiend in San Siro.