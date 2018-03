Lenie (88) en Jan (92) vinden na noodkreet toch samen plek in verpleeghuis

Zij zijn met zorgverlener Vitalis in gesprek over een vrijstaand appartement in complex Theresia aan de Bredalaan in Eindhoven. ,,Eindelijk een lichtpuntje", jubelt Derksen alvast.

De zorgverlener meldde zich bij de dochters na hun noodoproep op Facebook. Vitalis houdt nog even een slag om de arm, maar de insteek is om tot een akkoord te komen aldus een woordvoerster. ,,We doen onze uiterste best om dit echtpaar te helpen. Dat kan in Theresia of een van onze andere vestigingen. Een tweede gesprek is ingepland."

Tweede etage

Dochter Marianne bezocht donderdagmiddag alvast de aangeboden appartementen in het Eindhovense verpleeghuis. Moeder Lenie wil het liefst niet op de begane grond wonen, dus nam ze snel een kijkje in de woning op de tweede etage. Daar ziet ze haar vader en moeder wel wonen: de woonruimte is groot genoeg voor twee hoogbejaarde mensen.

Er moet nog wel het een en ander opgeknapt worden, zoals het leggen van een nieuwe vloer, maar haar ouders kunnen na een akkoord relatief snel hun nieuwe woning betrekken. Er is dan slechts een korte overbruggingsperiode nodig. ,,Ze moeten wellicht eerst nog enkele dagen naar hun huis in Veldhoven. Daar moeten we dan nog even een oppas voor regelen. Daarna kunnen ze naar een mooie, nieuwe woning. Samen!"

Wat ook nog geregeld moet worden is de exacte hoeveelheid zorg die haar vader, die beginnend dementerend is, en moeder nodig hebben. De dochters hebben er vertrouwen in dat het wel goedkomt. ,,Het mooie is dat mijn moeder daar kan blijven mocht het slechter gaan met mijn vader. In hetzelfde pand zit ook een gesloten afdeling. Ze kunnen er dus met een gerust hart naartoe. Bovendien kent mijn moeder de omgeving want ze heeft vroeger in Strijp gewoond. We hebben met zijn allen al gehuild van opluchting."