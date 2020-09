Lezer helpt ‘dakloze’ Annica (19) aan een huis na overlijden van haar ouders

Ontroerend

,,Heel snel daarna kwam ze langs en het klikte goed. Ze was ontroerend blij. Dat was geweldig. Die meid heeft power, ze komt er wel, maar had even een zetje nodig. Ik geloof niet in toeval, het komt langs en dan denk ik zo zal het gaan”, zegt de Rhedenaar, die zijn hele leven in de zorg werkte. Na zijn pensionering was hij nog een aantal jaren actief als therapeut en gebruikte toen het appartement als praktijkruimte.