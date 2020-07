Lichamen van militairen die omkwamen bij helikoptercrash zaterdag in Nederland

Aangeboden door Geberit Waarom kiezen voor een douchewc?

Het is wellicht niet het meest gangbare onderwerp maar wel een onderwerp dat ons allemaal aangaat. Persoonlijke wc-hygiëne is erg belangrijk en de douchewc wint niet voor niets aan populariteit. In de indrukwekkende AquaClean serie van Geberit zit altijd wel een oplossing die aansluit bij uw persoonlijke wensen. Ontdek alles over de diverse modellen en hun voordelen!