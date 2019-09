Liefdesverhalen gezocht (anoniem) voor onze rubriek BV de Liefde

update/VIDEO Man doodgesto­ken bij metro Rotterdam na ruzie over instappen, dader spoorloos

17:06 Een ruzie tussen twee mannen in Rotterdam over wie als eerste de metro in mocht, is een van de twee vanochtend fataal geworden. Het slachtoffer, van wie de identiteit nog niet is vastgesteld, werd in zijn borst gestoken en overleed ter plekke. De dader is spoorloos.