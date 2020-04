Liever een koning die vraagt dan een president die gelast

LIVE | Wereldwijd 3 miljoen besmettin­gen, premier Nieuw-Zee­land: Virus momenteel uitgescha­keld

17:21 Minister Hugo de Jonge wil dat een eerste groep verpleeghuizen vanaf 11 mei in beperkte mate bezoekers moeten kunnen toelaten, zij het wel onder strenge eisen. Hij vraagt het Outbreak Management Team om advies over de pilot. Het aantal gemelde corona-doden is de afgelopen 24 uur gestegen met 43. Daarnaast zijn er 65 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. In ons liveblog houden we je op de hoogte van de corona-ontwikkelingen.