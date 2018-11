Liever twintig dan zestien clubs in de eredivisie

Hof overspoeld met bezwaren tegen boetes, wachttijd loopt op

9:07 Het Hof Arnhem-Leeuwarden wordt overspoeld met bezwaren tegen verkeersboetes en boetes voor bijvoorbeeld het niet opruimen van hondenpoep. Het aantal hoger beroepen in zogeheten ‘Mulderzaken’ is de afgelopen twee jaar gegroeid van 4776 zaken in 2015 naar 8292 zaken in 2017. Dat blijkt uit cijfers die het Hof heeft verstrekt aan deze krant.