Limburgs bedrijf levert geen gras aan Qatar: ‘Soms moet je beslissing nemen op ethische gronden’

,,In 2010 was de voorstellingsronde in Qatar en daarna hebben we geprobeerd de order binnen te halen. Door de jaren heen drong bij ons het besef door: dit gaat het niet worden”, zei de woordvoerster. Volgens haar zijn de arbeidsomstandigheden bij de bouw slecht. Zo droegen veel arbeiders geen beschermende kleding. ,,We wisten dat er doden vielen, maar schrokken enorm toen we hoorden dat 6500 mensen zijn omgekomen tijdens de werkzaamheden.”



Behalve de barre werkomstandigheden waren ook de kwaliteitsnormen voor het kweken van gras beneden de maat in Qatar. Dat was voor Hendriks Graszoden onaanvaardbaar.