Links en rechts in evenwicht in Zweden

In vergelijking met de vorige stembusgang in het Scandinavische land betekent dat een stevige ruk naar rechts. Dat is in grote mate te danken aan de anti-immigratiepartij Zweden Democraten, die onder leiding van de populist Jimmie Åkesson volgens de exitpolls 19,2 procent van de stemmen heeft gekregen. Dat is een winst van meer dan 6 procent. De SD is daarmee het front geworden van de rechtse Alliantie. De winst is kleiner dan gedacht, in eerdere polls stond de SD op 25% van de stemmen.

Sociaaldemocraten

De sociaaldemocraten, die de afgelopen jaren regeringsverantwoordelijkheid droegen, leverden flink in. De partij van premier Stefan Löfven blijft volgens de prognoses de grootste (26,2 volgens SVT) maar heeft geen zicht op de vorming van een stabiele rood-groene coalitie. Ook met steun van een andere bondgenoot ter linkerzijde is er geen meerderheid. De onderhandelingen over een nieuw kabinet, van welke kleur dan ook, worden derhalve een moeilijke en langdurige exercitie en misschien wel een onmogelijke.