LIVE: Oranjefans in stromende regen onderweg naar Frankrijk voor Leeuwinnen

Bijzonder veel regenbuien: zoveel regen valt normaal in halve maand

8:55 In delen van Nederland is zaterdagochtend bijzonder veel regen gevallen. Lokaal viel op sommige plekken zelfs bijna vier centimeter. In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop werd in de nacht en ochtend liefst 36,8 millimeter regenwater gemeten. Zoveel valt normaliter in een halve maand.