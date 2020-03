Liverpool had niet moeten huilen en klagen over de speelstijl van Simeone

Afgelopen vrijdag stond ik op de golfbaan The Dutch in Spijk om alvast Sparta tegen Feyenoord af te werken. We weten allemaal, die wedstrijd kwam er niet. Wanneer wel, is op dit moment niet zo belangrijk. Laten we hopen dat zoveel mogelijk mensen gevrijwaard blijven van deze gezondheidsproblemen. Maar goed, ik ben geen expert en dan kun je er maar beter niets over zeggen. De praatprogramma’s zitten toch al vol met mensen waarbij ik mij afvraag: waarom zitten ze er eigenlijk?