Luuk de Jong als basisspeler, daar kunnen we niet mee aankomen

Als ik de mensen in Nederland over Hans Hateboer hoor praten, heb ik altijd het idee of ze het over een amateurvoetballer hebben. Maar die jongen stond toch op een haar na in de halve finale van het toernooi om de Champions League? Als je dat zegt, roepen diezelfde mensen meteen dat hij alleen maar kan aanvallen en totaal niet kan verdedigen.



In de eerste helft van Oranje tegen Bosnië moest ik daar aan denken. Denzel Dumfries en Owen Wijndal bleven maar opkomen. Bij Dumfries ging dat soms prima, hij bereidde de 1-0 en na rust de 3-0 voor, maar Wijndal was minder succesvol met zijn voorzetten. In defensief opzicht lieten beide spelers nog wel eens een steek vallen. Dat leverde nogal wat gevaar op tegen een ploeg die het allemaal wel prima vond.