Maakt jouw favoriete terras kans op de nationale titel

Prijzenpot voor horeca-ondernemers

De terrassen lopen weer gezellig vol waar mensen genieten van een lekker drankje. Reden voor Lipton om de horeca deze zomer eens flink in het zonnetje zetten. Met de verkiezing ‘Hét Lipton Terras van 2022’ maakten horecazaken die het ijstheemerk schenken kans op 10.000 euro voor de provinciale titel. De winnaars zijn inmiddels bekend. Voor de landelijke titel zijn alle horecaondernemers die Lipton schenken nog steeds in de race om 100.000 euro in de wacht te slepen voor ‘Hét Lipton Terras van 2022’.

Positieve blik

Lipton wil met de verkiezing een positieve beweging in de horeca stimuleren. ‘Omdat we nu samen weer volop van de horeca genieten, zetten we ons in om zoveel mogelijk mensen naar het terras te trekken’, zegt Mark Hanemaaijer, Director Out of Home bij Unilever. ‘Met het prijzengeld van de verkiezingen voor ‘Hét Lipton terras van 2022’ willen we ondernemers ondersteunen in hun ambities om mooie investeringen te doen in hun zaak.’