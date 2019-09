Maandenlang illegale arbeid in het AMC-ziekenhuis: ‘Verschrikkelijk’

De illegale arbeiders werkten maandenlang zonder beschermende kleding of mondkapjes in kruipruimtes die vol lagen met jarenlang opgehoopt stof. Dat is tegen de veiligheidsregels van het ziekenhuis. Ook waren ze onverzekerd voor ongevallen.

Het UMC-ziekenhuis, waaronder het AMC valt, noemt de situatie ‘verschrikkelijk voor alle betrokkenen’. ,,Je werkt in een ziekenhuis, we willen niet dat je in een ziekenhuis wordt opgenomen’’, zegt een woordvoerder. ,,Het schoonmaakbedrijf, TS Almere, heeft ons actief misleid door met niet-aangemelde medewerkers te werken en dat is helaas gelukt.’’ Het UMC heeft de samenwerking met TS Almere opgezegd.

‘Met niemand praten’

De illegale en ongezonde arbeid is onthuld door de 58-jarige, van oorsprong Marokkaanse Saïd, die deze nieuwssite vertelde hoe hij eind 2018 en begin 2019 maandenlang met andere illegale arbeiders in het AMC werkte. Ze kwamen besloten ruimtes binnen via de toegangspas van hun baas en mochten met niemand in het ziekenhuis praten. TS Almere zegt bij monde van een advocaat zich niet te herkennen in de geuite beschuldigingen.

Door de krapte op de arbeidsmarkt nemen oneerlijke praktijken zoals uitbuiting en werken onder schijnconstructies toe, zegt de Inspectie SZW die het afgelopen jaar 1817 klachten over illegale arbeid ontving. Hoewel niemand exact kan zeggen hoeveel illegale arbeiders Nederland telt, wordt hun aantal geschat op enkele tienduizenden. Zij werken bijvoorbeeld in de bouw, tuinbouw of horeca.

Uitbuiting

Met name in de schoonmaakbranche is er sprake van structurele misstanden op het gebied van eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden, stelt de Inspectie SZW. Onderbetaling, illegale arbeid, belastingfraude, schijnconstructies en overschrijding van arbeidstijden komen allemaal voor. Uitbuiting is makkelijk omdat er sprake is van laaggeschoolde arbeid en werknemers vaak de Nederlandse taal beperkt beheersen.

Om misstanden in de schoonmaakbranche tegen te gaan, verricht de Inspectie SZW verschillende acties en onderzoeken, bijvoorbeeld in de hotelschoonmaak- en glazenwassersbranche. Bij overtredingen van de Wet Arbeid Vreemdelingen kan de Inspectie SZW hoge boetes opleggen. Iedere werkgever, van hoofdopdrachtgever tot onderaannemer of uitzendbureau is dan aansprakelijk. In sommige gevallen volgt strafrechtelijke vervolging.

De Inspectie SZW was niet op de hoogte van de illegale arbeid in het AMC-ziekenhuis en kan daarom niet zeggen of er regels zijn overtreden. In vergelijkbare gevallen werden boetes uitgedeeld van 8000 euro per werknemer aan zowel het schoonmaakbedrijf als de opdrachtgever.