Maarten na de finish: Als iets niet lukt, begin gerust nog een keertje

update Ridderkerk­se straat ontruimd door vreemde bult in gevel en vallende stenen

22:08 De hulpdiensten zijn massaal afgekomen op een melding van een vreemde bult in een gevel van twee woningen aan de Lorentzstraat in Ridderkerk. Ook bij andere huizen in dezelfde straat bleken er, hoewel in mindere mate, stenen uit te steken. Het vermoeden is dat de stenen zijn gaan werken doordat het de laatste dagen ineens snel een stuk warmer is geworden. De straat is ontruimd.