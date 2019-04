Maffiakopstuk verraadt tientallen spelers in Amsterdamse onderwereld

De verklaringen van Giuseppe T. worden gebruikt in tenminste drie strafrechtelijke onderzoeken, zo blijkt uit onderzoek van deze krant. De Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie hebben de spijtoptant, die in ruil voor strafvermindering meewerkt met justitie, vorig jaar verschillende keren gehoord.

Zijn verklaringen hebben directe consequenties voor de strafzaak tegen een groep Colombianen die in Amsterdam actief was. Hun proces is inmiddels in hoger beroep.

De Italiaanse spijtoptant was tussen 2003 en 2015 een transporteur van grote partijen cocaïne voor de maffia, die pendelde tussen Colombia en Amsterdam. Hij deed zaken met talloze kopstukken in de Amsterdamse cocaïnehandel. In zijn verklaringen lapt hij er tientallen van zijn voormalige zakenpartners bij.

2000 kilo cocaïne, elk kwartaal

Hij schetst bovendien een uniek beeld van Amsterdam als knooppunt in de cocaïnehandel. T. beschrijft hoe elke 3 à 4 maanden een partij van 2000 kilo cocaïne binnenkwam, die in partijen van 200 kilo verdeeld werd over diverse groepen. De drugs lagen verstopt in bewaakte appartementen in Amsterdam en omgeving.

In een wereld waar het wemelt van de bijnamen zijn de verklaringen van T. goud waard voor de politie. Hij schetst wie er de afgelopen jaren aan de touwtjes trokken. De grote baas in Colombia noemde zich Federer, net als werelds grootste tennisser. In Amsterdam verdeelde ene Poter de cocaïne. Van veel van deze figuren heeft de politie nu de identiteit.

T. kocht cocaïne in voor meerdere maffiafamilies van de ‘Ndrangheta. Ook was hij zelf betrokken bij de import van cocaïne uit landen als Brits Guyana. Verschillenden megapartijen drugs werden vervoerd tussen ladingen hout en kwamen aan in de Rotterdamse haven.

‘OM houdt informatie achter’

De spijtoptant heeft de politie inzicht gegeven in de ,,structuren en werkwijze van de ‘Ndrangheta en de partners in Nederland”, zegt politiewoordvoerder Thomas Aling. De politie leeft sinds vorig jaar afspraken met Italië gemaakt omtrent het horen van spijtoptanten. De Landelijke Eenheid van de politie heeft in 2017 een speciaal antimaffiateam opgericht, dat nauw samenwerkt met Italiaanse opsporingsdiensten. ,,Die samenwerking is positief", zegt Aling. ,,Binnenkort gaan we een nieuwe spijtoptant horen.”

Advocaten van zijn Colombiaanse zakenpartners menen dat het Openbaar Ministerie informatie achterhoudt en willen T. zelf aan de tand voelen.